Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda asgari ücrete zam konusunu bir kez daha gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız." ifadeleri meraklı bekleyişi başlattı.

Vedat Bilgin'den Temmuz ayı vurgusu

Vatandaşlar gelecek olan zammı konuşurken, bir sinyal de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

"Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Temmuz ayını vurgulayan Bakan Bilgin, "Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var.

"Bütün çalışanların yüzü gülecek"

Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' şeklinde aktardı.