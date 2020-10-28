Vezneciler saldırısının keşifçisi yakalandı!
İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 28.10.2020, 09:44 28.10.2020, 10:23
İstanbul polisi, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel timlerin de destek verdiği operasyonda terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda silah, bir çok dijital materyal ve örgütsel doküman bulundu.
VEZNECİLER KEŞİFÇİSİ DE YAKALANDI
İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yapan ve lojistik destek sağlayanların da gözaltına alınanların aralarında olduğu öğrenildi.
Vezneciler saldırısında 12 kişi yaşamını yitirmişti.
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