Virüs yayan vatandaşlara hapis cezası gelebilir

Korona virüs vakaları arttıkça karantina uygulamaları da hayatlarımıza daha fazla girmeye başladı.

GÜNDEM 08.09.2020, 20:12 08.09.2020, 21:07
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Virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda 14 gün karantinasına uymayıp dışarı çıkan vatandaşlar için hapis cezasının gelmesi gündemde.

Türkiye’nin gündemine oturan bu konu ise vatandaşlarda büyük panik yarattı.

#koranavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber #karantina
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