Virüs yayan vatandaşlara hapis cezası gelebilir

Virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda 14 gün karantinasına uymayıp dışarı çıkan vatandaşlar için hapis cezasının gelmesi gündemde.

Türkiye’nin gündemine oturan bu konu ise vatandaşlarda büyük panik yarattı.