Virüse karşı yeni ilaç deneyi! Salgında dönüm noktası olabilir

ABD'li bilim insanları, yeni yayınladıkları bir çalışmada Molnupiravir adlı ilacın, corona virüs türleri üzerinde etkilerini test etti. İlk sonuçları olumlu olan hayvan deneylerinde ilacın, hem virüsün vücuttaki gelişimini hem de bulaşmasını engellediği görüldü.

GÜNDEM 17.02.2021, 19:09
Virüse karşı yeni ilaç deneyi! Salgında dönüm noktası olabilir

Çalışmayla ilgili yayınlanan makaleyi sosyal medyadan paylaşan Radyololoji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Virüsün bulaşmasını da engelliyor. Yani hem tedavi edici, hem koruyucu. Bu ilaç salgında dönüm noktalarından biri olabilir" dedi.

ABD’de, North Carolina Üniversitesi’ndeki bilim insanları corona virüs türlerine karşı yeni bir ilacı denemeye başladı.

Araştırmaya göre EIDD-2801 ya da diğer adıyla Molnupiravir’in SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 gibi corona virüs türleri üzerinde etkisi denendi. Deneylerde ilacın, insan akciğeri nakledilmiş farelerde etkili olduğu görüldü.

Ayrıca çalışmada, ilacın Sars Cov-2’nin üremesini durdurduğu ve virüsün bulaşmasında da etkili olduğu tespit edildi. Nature dergisinde yayınlanan araştırma değerlendirmelerinde Molnupiravir’in, klinik bir ortamda infüzyon yoluyla uygulanan Remdesivir ve antiviral biyolojik ilaçlarla karşılaştırıldığında, uygulamasının daha kolay olduğu belirtildi.

Klinik çalışmalarda insan dozuna benzer bir doz kullanarak EIDD-2801'in SARS-CoV-2nin gelişmesini engelleyip engellemediği de test edildi.

"BULAŞICI PARÇACIKLARIN SAYISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI"

Deneylerde, insan akciğeri nakledilmiş fareler corona virüse maruz bırakıldıktan 24 saat veya 48 saat sonra farelere her 12 saatte bir EIDD-2801 uygulandı.

Sonuçlara göre, sadece iki günlük tedavi sonrasında bile ilaç, virüsün replikasyonu üzerinde etkili oldu. EIDD-2801, akciğer dokusu içerisindeki bulaşıcı parçacıkların sayısını önemli ölçüde azalttı.

Araştırma değerlendirmesinde, SARS-CoV-2'ye maruz kaldıktan sonra EIDD-2801 tedavisi ne kadar erken başlatılırsa, virüs replikasyonundaki azalmanın da o kadar büyük olacağı belirtildi.

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez'de ilaçla ilgili çalışmayı sosyal medyadan paylaştı. Sönmez paylaşımında, "İlaç tedavisinde çok güzel haber, sona yaklaşıyoruz. Molnupiravir: Sars Cov-2’nin üremesini durduruyor. Virüsün bulaşmasını da engelliyor. Yani hem tedavi edici, hem koruyucu. Bu ilaç salgında dönüm noktalarından biri olabilir. Daha önce grip tedavisinde kullanılan bir ilaç. Tablet olarak alınıyor. İnsan deneylerinin faz 2-3 sonuçlarının da Mart sonunda çıkması bekleniyor. 1-2 ay içinde elimizde etkili bir ilaç olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Hem önleyici hem de tedavi edici etkisi oldukça umut verici bu ilacın faz 2-3 denemeleri sürüyor.

#Molnupiravir #Corona virüs #salgın #ilaç
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