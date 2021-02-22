Virüsle mücadelede 'yerinde karar2 dönemi! 1 Mart’ta kademeli olarak kısıtlamalar kalkacak mı?
Korona virüsü vaka sayılarında yaşanan düşüş beraberinde korona kısıtlamalarının kaldırılmasını gündeme getirdi. Geçtiğimiz Çarşamba gün ki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Peki, yasaklar hangi illerde kalkacak? 1 Mart'ta İstanbul'da ve Kahramanmaraş’ta yasaklar kalkacak mı? İşte merak edilen detaylar...
İl bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklanmıştı. Vakaların düşük olduğu illerde yeni kararlar alınmaya başladı. İlk olarak 1 Mart'ta kısıtlamanın kalkacağı il belli oldu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifade etti.
Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş Valiliği yeni normalleşme adımları kapsamında henüz bir açıklama yapmadı. Ama illerin kategorisine göre Kahramanmaraş yüksek risk gurubunda yer alıyor. Yani turuncu renkte. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında düşüş yaşanırsa Kahramanmaraş’ta da kısıtlamanın kaldırılması gündeme gelebilir.
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|24
|26
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Gençlerbirliği
|24
|20
|21. Ankaragücü
|23
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. İstanbulspor
|22
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bursaspor
|22
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Arsenal
|25
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Southampton
|24
|30
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|23
|47
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|23
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19