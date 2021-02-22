Virüsle mücadelede 'yerinde karar2 dönemi! 1 Mart’ta kademeli olarak kısıtlamalar kalkacak mı?

İl bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklanmıştı. Vakaların düşük olduğu illerde yeni kararlar alınmaya başladı. İlk olarak 1 Mart'ta kısıtlamanın kalkacağı il belli oldu.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifade etti.



Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.



Kahramanmaraş Valiliği yeni normalleşme adımları kapsamında henüz bir açıklama yapmadı. Ama illerin kategorisine göre Kahramanmaraş yüksek risk gurubunda yer alıyor. Yani turuncu renkte. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında düşüş yaşanırsa Kahramanmaraş’ta da kısıtlamanın kaldırılması gündeme gelebilir.

