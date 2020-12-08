Virüsü yenenler eski hayatlarına hemen dönemiyor!

Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli covid" olarak adlandırılıyor.

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin Covid sonrasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

KSÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fulsen Bozkuş Covid atlatan kişilerin nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.