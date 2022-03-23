Vladimir Putin: Doğalgaz satışı ödemelerinde rubleye geçmeyi planlıyoruz

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulayan ülkeleri hedefine aldı.

Bu doğrultuda, Moskova yönetimi, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesi yayınladı.

DOĞALGAZ ÖDEMELERİ İÇİN KARAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

Putin, son açıklamasında, doğalgaz satışı ödemelerinde de rubleye geçeceklerinin mesajını vererek, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

RUBLE OLARAK TRANSFER EDİLECEK

Söz konusu ülkelere sağlanan gaz konusunda Putin, "Tedarik edilen doğalgazımızın ödemelerinin en kısa sürede Rus rublesi olarak transfer edilmesi için bir dizi önlem uygulamaya karar verdim." diye konuştu.

Putin ayrıca, Rusya'nın daha önce imzalanan sözleşmelerde öngörülen hacim ve fiyatlara uygun olarak diğer ülkelere gaz tedarik etmeye devam edeceğini kaydetti.

"DOLAR VE EURO KULLANMANIN ANLAMI YOK"

ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkeler, Moskova yönetiminin "dost olmayan ülkeler" listesinde yer alıyor.

"Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz" diyen Vladimir Putin, ABD'ye ve AB'ye ürünlerin ihracı sırasında dolar ve euro kullanmanın bir anlamının olmadığını dile getirdi.

HÜKÜMETE TALİMAT VERDİ

Para birimi kararına ilişkin Putin, dost olmayan ülkelerle yaptıkları doğalgaz anlaşmalarının rubleye çevrilmesinin ardından yabancı tüketicilerin gerekli işlemleri yapabilmesi gerektiğini ve gelecekte yapılacak değişikliklerin yalnızca ödeme para birimini etkileyeceğini vurguladı.

TASS'ın haberine göre, Putin, "Hükümetten Gazprom'a mevcut sözleşmelerin değiştirilmesi konusunda ilgili bir direktif vermesini istiyorum. Aynı zamanda tüm yabancı tüketicilere gerekli işlemleri yapma fırsatı da sağlanmalıdır." diye ekledi.

PUTİN'İN AÇIKLAMASI SONRASI RUBLE DEĞER KAZANDI

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı.

Putin’in açıklamalarının ardından dolar/ruble paritesi yüzde 3’e yakın gerileyerek 3 Mart’tan bu yana ilk defa 100’ün altına indi.