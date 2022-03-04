Vladimir Zelensky: İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettar olduklarını söyledi.
GÜNDEM 04.03.2022, 20:06 04.03.2022, 20:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlamak amacıyla telefon diplomasisine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı bu kapsamda, ülkesi Rus saldırısı altındaki Vlavdimir Zelensky ile görüştü.
"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"
Son gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinin ardından Ukraynalı lider Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Zelensky paylaşımında Türk desteğinin istikrarına dikkat çekti.
Zelensky, "Türkiye'nin istikrarlı desteği için minnettarız" ifadelerine yer verdi.
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