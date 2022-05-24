Yağışlı hava yurdu terk ediyor, sıcaklıklar artıyor

Yurt genelinde görülen yağışlar yarından itibaren etkisini yitirecek. Tüm yurtta sıcaklık artacak, hatta bazı yerlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 büyükşehirde de sıcaklık artıyor

3 büyükşehirde hava, hafta ortasından itibaren ısınacak.

İstanbul'da 24 derece olan hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'daki serin hava etkisini yitirecek ve termometreler 29 dereceyi gösterecek.

İzmir'de ise hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 35 dereceye yükselecek.