Yakalanan hükümlü cezaevine gitmemek için direndi

Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi.

Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GİTMEMEK İÇİN DİRENEN ADAM GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

TUTUKLANDI

Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.