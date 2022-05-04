Yaklaşık 24 bin 500 asker hayatını kaybetti

Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.