Yaklaşık 24 bin 500 asker hayatını kaybetti
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankını kaybettiğini bildirdi.
GÜNDEM 04.05.2022, 14:31 04.05.2022, 17:20
Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.
Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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