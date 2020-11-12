Yalnızlık virüsüne dikkat! Koronodan sonra yalnızlık virüsü...

Dünya salgınla mücadele ederken birde vatandaşlarda yalnızlık virüsü görülmeye başladı.

Aslında yalnız yaşamak pandemiden önce trendti amerikada son 50 yılda yalnız yaşayanların oranı 2 kat arttı ingilterede ise her 5 hastadan biri yalnız.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle sosyalleşmenin azaldığı bu dönemde yalnızlşık virüsünü yenmek mümkün mü bunun için çeşitli yollar deneniyor.