Yangın bölgelerinde SGK prim borçları ertelendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz" dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.
Beyanname ve deme süreleri de ertelendi
Öte yandan orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan edildi. Bu yerlerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri de ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edildi.
Motorlu taşıtlar vergisi ödemesi uzatıldı
Mücbir sebep halinin ilan edilmesiyle, yangın bölgelerinde çok sayıda beyanname vermenin ve ödemenin yanısıra 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de uzatıldı.
Vergi borçlarına da faizsiz 24 taksit imkanı geldi.
Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16 Kasım kadar kadar verilebilecek.
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