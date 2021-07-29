Yangında mahsur kalan anne ile kızı AFAD ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan yangına havadan va karadan müdahale ediliyor.

Evlerinde mahsur kalan kişiler ise ekiplerce tahliye ediliyor. AFAD, ANDA ve YAKUT ekipleri, yangında mahsur kalan 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını alevlerin arasından kurtardı.

"Anne ile kızı kurtarıldı"

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı mahallesine ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler."