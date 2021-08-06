Yangını söndüren Mehmetçik'ten marşlı kutlama
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına müdahale eden askerler, yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. Yangını söndürmenin haklı gururunu yaşayan askerler, kışlaya marj söyleyerek döndü. O anlar kameraya yansıdı.
GÜNDEM 06.08.2021, 11:15 06.08.2021, 11:25
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Komandoları da müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına destek veren komandolar, yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kışlaya dönem komandolar, yol boyunca marş söyledi.
Komandoların marş söylediği anlar kameraya yansıdı.
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