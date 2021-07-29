Yangınlar yüreğimizi de yaktı!

Yurt genelinde görülen orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın söndürme helikopterleri yoğun duman arasında alevlere müdahale ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale çalışmaları da sürüyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanının ziyaretçi tanıtım merkezi girişi yakınında yangın çıktı.

İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı. Alevlerin sıçradığı bazı evler de yandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangın kontrol merkezi bahçesinde, yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.