Yangınların failleri kim !

Jandarma ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen bir grup kişi jandarma tarafından yakalanırken, çevredekilerin linç girişimi kameralara saniye saniye kaydedildi.

Yangınlar devam ederken Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarat bilgisi edinilen terör örgütü PKK üyesi 2 kardeş operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı.

Manisa’ın Turgutlu ilçesinde yakalanan teröristlerin Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.