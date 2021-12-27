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Yapılan zam merkezden geri alınınca fiyat farkını müşterilerine iade etti

Kocaeli’de akü satan Rıdvan Bayazıt, doların düşmesi ile zamların geri alınınca örnek bir davranışa imza attı. Bayazıt, bayiliğini yaptığı akü markasının yüzde 20 zamlı fiyat listesini geri çekmesi üzerine, güncel fiyattan satış yaptığı tüm müşterilerini tek tek arayarak oluşan farkı iade etti. Yeni Şafak'a konuşan Bayazıt "Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir" dedi.

GÜNDEM 27.12.2021, 17:03
Yapılan zam merkezden geri alınınca fiyat farkını müşterilerine iade etti

atandaşlar, döviz kurlarındaki sert düşüş ve Türk Lirası’nın yüzde 40’a yakın değer kazanması sonrası, döviz hareketliliğinde roket hızıyla zam yapan fırsatçıların, fiyatlarını güncellemesini bekliyor.

Bu yöndeki beklenti sürerken, Kocaeli Derince’de örnek bir davranışa imza atıldı. Akü bayiliği yapan Rıdvan Bayazıt, kendilerine bildirilen zamlı fiyatlandırmanın geri çekilmesi sonrası, satış yaptığı müşterilerine indirimli fiyat üzerinden fark iade etti.

ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Bir akü firması, 1 Aralık'ta yüzde 15 oranında, 9 Aralık'ta yüzde 10, 16 Aralık'ta ise yüzde 20 olmak üzere üç hafta içinde 3 farklı zamlı listeyi bayilerine gönderdi. Son bildirilen zamlı fiyatların 19 Aralık'tan itibaren uygulanacağı da bayilere bildirildi. Bu tarihler arasında (16-19 Aralık) sipariş dahi alınmadı.


FARKINI İADE ETTİ

Bayazıt, kendilerine gönderilen son listeye göre satış yapmaya başladıktan sonra, zammın geri çekildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine son zamma göre satış yaptığı müşterileriyle tek tek iletişime geçerek fiyat farkını geri verdi.

VİCDAN SAHİBİ HERKES YAPMALI

Bayazıt, şunları söyledi: Zamlı fiyattan sattığım tüm müşterilerimi aradım. Fiyat farkını iade ettim, etmeye devam ediyorum. Ana bayi benim de zamlı fiyattan aldığım ürünlerin fiyat farklarını karşılayacak. Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir. Hatta zammın geri çekildiği, satış yapmamdan hemen sonra bildirildi. Kimisine mobil bankacılık üzerinden kimisine de elden zam farkını iade ettim.

VİCDAN SAHİBİ HERKES YAPMALI

Bayazıt, şunları söyledi: Zamlı fiyattan sattığım tüm müşterilerimi aradım. Fiyat farkını iade ettim, etmeye devam ediyorum. Ana bayi benim de zamlı fiyattan aldığım ürünlerin fiyat farklarını karşılayacak. Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir. Hatta zammın geri çekildiği, satış yapmamdan hemen sonra bildirildi. Kimisine mobil bankacılık üzerinden kimisine de elden zam farkını iade ettim.

#akü satan Rıdvan Bayazıt #akü #Aksu Haber #aksu tv haber
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