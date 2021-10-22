Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan'a sevk edildi.

Ancak helikopterin indiği alana ambulans bir türlü gelmedi.

Yaralı askerimiz, diğer askerlerin elinde hastaneye doğru taşındı.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

RTÜK, görüntülere yayın yasağı getirdi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, müdahalelere rağmen şehit oldu.

Gelen acı haberin ardından hastane yönetimine büyük tepki geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen duruma el koydu ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin başhekimi görevden alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"BAŞHEKİM AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."