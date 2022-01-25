Yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli
İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.
GÜNDEM 25.01.2022, 10:41
İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.
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