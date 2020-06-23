Yargıda arabuluculuk devam ediyor! Her geçen gün alanı genişleyen arabuluculuk nedir?
2018 yılında hayatımıza giren arabuluculuk kavramı günümüzde bir hayli yaygınlaştı. Peki arabuluculuk nedir? Hangi davalarda uygulanır? İşte detaylar…
GÜNDEM 23.06.2020, 11:10 23.06.2020, 18:19
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2018 yılından itibaren iş ve işveren uyuşmazlıkları ile ticari alacak davalarında başvuruları zorunlu hale gelen arabuluculukla birlikte davalar daha kolay çözüme kavuşuyor.
Yargıdaki yükü hafifletmek amacıyla adalet bakanlığı tarafından yığılmaların azaltılması amacıyla vatandaşlar dava açamadan önce arabulucuya yönlendiriliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Arabulucu Turan Cihat Akben arabuluculuğa kimlerin başvuru yapabileceğini anlattı.
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