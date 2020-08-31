Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Bakan Gül, 2020-2021 adli yıl açılışı kapsamında mesaj yayınladı. Bakan Gül yeni adli yılda, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Gül, “Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır” dedi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bu adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağına dikkat çeken Gül şöyle devam etti:

İnsan Hakları Eylem Planı



"İnsan Hakları Eylem Planı”nı da bu dönem hayata geçireceğiz. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımız; demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi ortaya koymaktadır. Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz.

Yeni infaz hakimliği uygulaması hayata geçiyor

Bakan Gül, yargıda bu adli yılda uygulanacak diğer reformları da şöyle sıraladı:

“Yargı reformu birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde yer alacağına inanıyoruz. Adliye teşkilatımızın insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçiriyoruz. Yargı reformu kapsamında mevzuatımıza kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumu yeniden ele alınmış, infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiş ve bir ihtisaslaşma adımı olarak bu kurum, adliye teşkilatımızda müstakil bir şekilde yapılandırılmıştır.



Asliye cezada Cumhuriyet savcısı dönemi



Ayrıca, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarımızın asliye ceza duruşmalarına katılmaları yeniden sağlanarak iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacaktır.”

Bakan Gül mesajında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı da rahmetle andı.