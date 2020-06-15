Yargısal duruşmalar başlıyor!

Korona virüs sürecinde alınan önlemlerden bir tanesi de yargısal sürelerin ve duruşmaların durdurulmasıydı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan avukat Zeynep kahveci yeniden başlatılan bu süreçte vatandaşların hangi hizmetlerden yararlanabileceğini anlattı.