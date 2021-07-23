Yargıtay'dan emsal "iş kazası" kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. İş gezisinden dönen bir kişinin uçakta beyin kanaması geçirmesinin "iş kazası" olduğuna hükmedildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaklaşık 1 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.
Şener Kesen 48 yaşında...
2008'de 35 yaşındayken iş amacıyla gittiği Antalya'dan uçakla dönerken beyin kanaması geçirdi. Hayatı tamamen değişti.
Yüzde 90 engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı.
Beyin kanaması "iş kazası" kabul edildi
Kesen ailesi, çevresindekilerin de yönlendirmesiyle 2014'te hukuki süreç başlattı. 5 yıl süren dava lehlerine sonuçlandı.
Yargıtay da Şener Kesen'in beyin kanaması geçirmesini "iş kazası" olarak niteledi.
SGK, yaklaşık 1 milyon lira tazminat ödeyecek
Avukat Ayşe Güney, "Yargıtay'ın burada 'işle bağlantılı durumda gerçekleşen beyin kanaması, kalp krizi iş kazasıdır. Sadece kusur durumunda bedensel ve bünyesel faktör olduğu için indirime gidilmesi gerekir' diye görüşleri bulunmakta" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Şener Kesen'e yaklaşık 1 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi.
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