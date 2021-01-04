Yargıtay'dan flaş kaynana kararı!

Çiftin karşılıklı boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay karı koca arasındaki kusur belirleme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Yüksek Mahkeme kadını kaynanaya ziyarete zorlamayı ağır kusur olarak saydı.

Yargıtay’ın kararında şu ifadeler kullanıldı: " Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, erkeğin kusurlu davranışı aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.