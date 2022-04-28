Yargıtay'dan önemli trafik sigortası kararı
Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.
GÜNDEM 28.04.2022, 13:47 28.04.2022, 16:01
Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Beşen Sigorta Acenteliği işletme sahibi Mehmet Beşen şu sözlere yer verdi.
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