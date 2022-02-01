Yargıtay'dan online alışveriş kararı!
İnternet alışverişlerinde vatandaşın aldığı ürünlerin görseldekinden farklı çıkması ya da kalitesiz olması gibi şikâyetlerin artması üstüne, e-Ticaret Kanunu'nda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı.
GÜNDEM 01.02.2022, 12:43 01.02.2022, 18:46
Edinilen bilgilere göre firmalara, şikâyetlerin farklılığına göre para cezası da dâhil çeşitli yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile ürünleri satan firma ya da kişilerin sorumluluk alanları belirlenecek.
Konuyla ilgili aksu Haber’e açıklamalarda Bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi, internet alışverişlerinde; ayıplı mal veya istenilen ürünün gelmemesi gibi durumlarda yapılması gerekenleri anlattı.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
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