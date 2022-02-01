Yargıtay'dan online alışveriş kararı!

Edinilen bilgilere göre firmalara, şikâyetlerin farklılığına göre para cezası da dâhil çeşitli yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile ürünleri satan firma ya da kişilerin sorumluluk alanları belirlenecek.

Konuyla ilgili aksu Haber’e açıklamalarda Bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi, internet alışverişlerinde; ayıplı mal veya istenilen ürünün gelmemesi gibi durumlarda yapılması gerekenleri anlattı.