Yargıtay'dan yüz binlerce boşanmış çifti ilgilendiren karar!

Yüksek mahkeme, nafaka almanın zamanı geçtikçe, borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının, zaman aşımına uğradığına hükmetti.

Kararla birlikte 10 yılı geçmiş nafaka alacakları tahsil edilemeyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Emine Nalçacı, mahkeme kararına bağlanmış alacaklar türk borçlar kanunu uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu ifade etti.