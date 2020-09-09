Yargıtay ''eş rızası olmadan kredi çekilemez''!

Yargıtay’dan eş rızası olmadan kefalet olmaz kararının ardından eş rızası olmadan kredi çekilemez kararı da geldi.

GÜNDEM 09.09.2020, 18:38 09.09.2020, 19:25
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Kredi borcuna Yargıtay eş rızası olmadan kredi çekilemez dedi.

Olay İstanbul’da meydana geldi bir vatandaş eşinden habersiz çektiği krediye hipotek olarak evini gösterdi kredi ödenemeyince konu eve haciz gelince konu Yargıtay’a taşındı Yargıtay’sa davada kararını vererek eş rızası olmadan bankadan kredi çekilemez dedi ve davayı bozdu.

HABER – EMRE ATAÇ

#Yargıtay #Aksu Haber #aksu tv haber
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