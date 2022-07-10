Yargıtay: Telefona yüklenen programla ele geçirilen yazışmalar delil sayılamaz

Yargıtay, boşanma davalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, silinen belgeleri geri getirmeye yarayan programı eşinin telefonuna kurarak elde ettiği yazışma içeriklerini boşanma davasına delil olarak sunan kişinin açtığı boşanma davasının kabulü kararını bozdu.



Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir çiftten erkek, şüphelenmesi üzerine eşinin cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükleyerek takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ileri süren erkek, boşanma davası açtı.