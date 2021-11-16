Yargıtay’dan emsal karar! Bankalar artık o ücretleri talep edemeyecek
Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bankaların hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alamayacağına hükmetti.
GÜNDEM 16.11.2021, 16:54
Yıllardır kullanmadığı banka hesabını kapatmak isteyen bir vatandaş, bankanın bu hizmet için ücret talep etmesinden dolayı mahkemenin yolunu tuttu.
Alınan kararda, bankanın hesap kapatma ücreti olarak talep ettiği 10 TL'nin yasal olmadığı hükmedildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Aysın Bilginer, aynı durumda olan vatandaşların ne yapması gerektiğini Aksu Haber’e anlattı.
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