Yasak kalktı, balıkçılar denizlere açılarak avlanmaya başladı

15 Nisan tarihinde başlayan ve 1 Eylül itibarıyla sona eren avlanma yasağı sonrası ağlara takılan ilk balıklar hamsi, istavrit, çupra ve levrek oldu.

Taze balıkların tezgâhta yerini almasıyla balık pazarlarında da talep artışı oldu. Vatandaşlar sezonun ilk ürünlerine ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ilerleyen günlerde çeşitlerin daha da artacağını söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta ilk kez yapılan balık festivalinin de güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen sarı egemi geçenlere teşekkür etti.