Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre doluyor

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu tarihten sonra söz konusu türleri üreten, sergileyen, takas eden, satışını yapanlara verilen ceza 2022 yılında 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Mahmut Ceyhan, yasaklı köpek ırkı bulunan vatandaşları uyardı.