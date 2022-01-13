Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre doluyor
Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen süre 14 Ocak'ta sona eriyor. Kanuna aykırı davrananlara verilecek ceza 15 bin liradan başlıyor.
GÜNDEM 13.01.2022, 16:52 13.01.2022, 17:52
Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor
Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu tarihten sonra söz konusu türleri üreten, sergileyen, takas eden, satışını yapanlara verilen ceza 2022 yılında 14 bin 982 TL'ye yükseldi.
Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Mahmut Ceyhan, yasaklı köpek ırkı bulunan vatandaşları uyardı.
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