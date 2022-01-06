Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 495 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını söyledi.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü;

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız.