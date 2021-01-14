Yastık savaşı yaparken gözünü parçaladı
Babası ile yastık savaşı yaptığı sırada gözü parçalanan ve gözünü kaybetme riski bulunan Belinay, İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
GÜNDEM 14.01.2021, 18:29
Aydın'da yaşayan Özgül ve Adnan A. çiftinin9 yaşındaki çocukları Belinay A., geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı.
Baba Adnan A. ve kızı Belinay, evlerinin yatak odasında yastık savaşı yaparak şakalaşıyordu.
PARÇALANAN AVİZE GÖZÜNE SAPLANDI
Bu sırada yastığın çarptığı avize parçalandı. Avizeden kopan küçük bir cam parçası Belinay’ın sol gözüne saplandı. Aile, hemen kızlarını apar topar yakınlarındaki özel bir göz hastanesine götürdü.
İZMİR'DE TEDAVİ EDİLDİ
Gözü parçalanan Belinay, buradan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ardından da İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Çaresiz kalan aile, daha sonra da İzmir'deki özel bir göz hastanesine başvurdu.
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