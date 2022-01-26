Yatağında ölü bulunan genç kızın anne ve babası tutuklandı
Muğla'da yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsisinde, boynunda kırık tespit edildi. Genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.
GÜNDEM 26.01.2022, 20:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak tarihinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu.
Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside Sakallıoğlu'nun boyun bölgesinde kırık tespit edildi. Olayla ilgili genç kızın anne ve babası tutuklandı.
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