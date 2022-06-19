Yaylacıların "şenlik havası"nda göç yolculuğu başladı

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, 115 yıldır devam ettirilen göç için hazırlıklarını tamamladı.

Kadınlar günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlarken, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla toplu olarak zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na yaya olarak yol almaya başladı.

Köylülerin eşyalarını ve yavru hayvanlarını traktörlerle taşıdığı yolculukta, hayvanların zil ve çan seslerinin melodisi yaylanın sessizliğini bozdu.

Besicilerin yüzlerce hayvanla çıktığı göç yolculuğunu, çevre illerden gelenler de ilgiyle izledi. Vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle eğlenceye ortak oldu.