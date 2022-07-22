Yaz, Kur'an-ı Kerim Kursları devam ediyor

Çocuk ve gençlerin Kur'an öğrenmesi ve camide vakit geçirmeye alışması için düzenlenen yaz Kur'an kurslarına 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuk ve gençler katılabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenecek olan yaz Kur'an kurslarına ilgi oldukça yoğun.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Sarayaltı Camii İmam Hatibi Sadık Kumru kursların çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gençlere sahip çıkmanın çok önemli olduğunu ifade eden Saray Altı Camii Müezzin Kayyımı Hacıali Güneçıkan gençlerin geleceğin teminatı olduklarını söyledi.

Yurt genelinde 27 Haziran Pazartesi başlayan Kur'an kursları 26 Ağustos cuma günü sona erecek.