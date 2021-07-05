Yaz kur'an kursları başladı!

Çocuk ve gençlerin Kur'an öğrenmesi ve camide vakit geçirmeye alışması için düzenlediği yaz Kur'an kurslarına 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuk ve gençler katılabiliyor.

Kursa başlayacak öğrenciler yaş grubuna göre yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derslere katılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçelievler Camii İmam-Hatip Yusuf Göllü kuran kursu kayıtlarının 11 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi.