Yazlık ayakkabılar vitrinlerde
Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yazlık ayakkabılar da ayakkabı mağazalarının vitrinlerini süslemeye başladı.
GÜNDEM 25.04.2022, 15:13
Kahramanmaraş’ta havaların ısınması ile beraber yazlık ayakkabılar vitrinlerde yerlerini almaya başladı.
Her kesimden vatandaşa hitap eden birbirinden çeşitli ayakkabılar mağazalarının vitrinlerini süslemeye başladı.
Tabi ki ayak sağlığını koruyacak ve ayaklarımızı rahat ettirecek ayakkabı seçimi de önemli
Mevsim yaz olunca ayakkabının kalitesi de önem taşıyor. Peki ama yaz mevsiminde en çok hangi ayakkabılar tercih edilmeli.
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