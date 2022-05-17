Yedinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Gökalp Mahallesi'nde 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın yedinci katından düşerek yaralandı.

Olayı gören vatandaşlardan biri çocuğu hastaneye götürdü. Maaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.