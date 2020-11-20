Yeme-içme yerleri, paket servis veya gel-al ile hizmet verecek!

Aynı zamanda restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Kahramanmaraş Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur alınan kararlara kent genelinde harfiyen uyulduğuna ve paket servis hizmetine devam ettiklerine dikkat çekti.