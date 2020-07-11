'Yeni çekirdek aile: Anne baba, çocuk, internet'
Artık “anne baba ve çocuk”tan oluşan çekirdek aile kavramı genişleyerek, yeni aile tanımı “Anne Baba, Çocuk ve İnternet”ten oluşuyor.
GÜNDEM 11.07.2020, 11:21 11.07.2020, 11:34
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Koronavirüs salgınının dünya çapında küresel bir sorun haline gelmesiyle birlikte insanlarda bir müddet evlerinden çıkamadı.
Buna bağlı olarak internet kullanım oranlarında da büyük artışlar yaşandı.
Tabi salgınla birlikte okullarda kapandı dolayısıyla öğrenciler evlerinde bulunan internet üzerinden derslerini yapmaya başladı.
İnternet modern hayatımızın vaz geçilmez unsurlarından biri haline geldi ve Artık “anne baba ve çocuk”tan oluşan çekirdek aile kavramı genişleyerek, yeni aile tanımı “Anne Baba, Çocuk ve İnternet”ten oluşuyor.
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