Yeni haftada hava nasıl olacak?

Salı günü, yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava, kalan kesimlerin ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Çarşamba günü, Marmara Bölgesi'nde parçalı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerin tamamında yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Peşembe günü, yağışlar yeniden doğu kesimlere kayarken batı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Cuma günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu, doğu kesimlerde çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.