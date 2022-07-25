Yeni haftada sıcak hava kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yeni haftada, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde de artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 30-35, İstanbul'da 30-32, İzmir'de 27-39, Antalya'da 39-40, Adana'da 36-37, Diyarbakır'da 37-42, Samsun'da 26-27 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.