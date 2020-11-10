Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan "Benim için de sürpriz oldu" dedi. Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM 10.11.2020, 11:24 10.11.2020, 11:30
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan "Benim için de sürpriz oldu" dedi. Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" ifadelerine yer verdi.
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