Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan "Benim için de sürpriz oldu" dedi. Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" ifadelerine yer verdi.

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