"Yeni normal" hayata geçiş oldukça hızlı gerçekleşti. Koronavirüs adeta unutuldu. Vaka sayıları günden güne artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını sürdürüyor. "Maske ve mesafeye dikkat" diyor ama havaların da ısınmasıyla kurallara uyanların sayısı azaldı.



Sağlık bakanı Fahrettin koca her fırsatta uyarıyor. Koca, sosyal medya hesabında günlük vaka sayılarının açıklarken tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.



4 şehre dikkat çekti Bakan Koca, vaka sayılarının arttığı illerden bazılarını paylaştı.



Uyarılar art arda geldi ama dikkate alan yok, alışveriş yapanlar, işleri olmasa da kalabalık ortamlarda gezenler, herkesin keyfi yerindeydi ama virüsün kol gezdiği bu günlerde maskesizler dikkat çekti.