Yeni normalleşme döneminde kiracıların ve mülk sahiplerinin hakları neler?

Corona virüsü süresince vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında kiracılar ile mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar geliyor.

Kiracılar, “kiramı ödemeyeyim ancak evden de beni çıkartmasınlar” diye düşünürken tek gelirleri kira olan ev sahipleri de ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Peki, tarafların hukuki hakları neler, mülk sahiplerin kiracılarını çıkarma ya da bedel artışı yapmaları mümkün mü, Kiracılık ile ilgili merak edilenleri Avukat Muhammed Enes Erdeve anlattı.