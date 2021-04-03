Yeni normalleşme döneminde kiracıların ve mülk sahiplerinin hakları neler?
Salgın sürecinde kiracılar ve mülk sahipleri arasında sık sık ihtilaflar yaşanıyor. Peki, salgın sürecinde taraflar nasıl yol izlemeli, hukuki hakları neler, mülk sahiplerinin kiracılarını çıkartma hakları var mı?
GÜNDEM 03.04.2021, 13:58 03.04.2021, 19:11
Corona virüsü süresince vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında kiracılar ile mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar geliyor.
Kiracılar, “kiramı ödemeyeyim ancak evden de beni çıkartmasınlar” diye düşünürken tek gelirleri kira olan ev sahipleri de ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Peki, tarafların hukuki hakları neler, mülk sahiplerin kiracılarını çıkarma ya da bedel artışı yapmaları mümkün mü, Kiracılık ile ilgili merak edilenleri Avukat Muhammed Enes Erdeve anlattı.
14°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Nisan 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kayserispor
|30
|32
|16. Kasımpaşa
|30
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Leeds United
|30
|42
|11. Aston Villa
|28
|41
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Granada
|29
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|29
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|28
|23
Günlük GazetelerTümü