Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den teklif!

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak ince’ye son teklifi yaptı

Bekaroğlu paylaşımında, "'Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır." İfadelerine yer verdi