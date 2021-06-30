Yeni seçilen RTÜK üyeleri Daniş, Karataş, ve Güçer'e tebrik mesajı!
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan 3 üyelik için Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.
GÜNDEM 30.06.2021, 15:24
320 Anadolu medyası adına Anadolu Yayıncılar Derneği’nden tebrik mesajı yayınlandı.
Mesajda, “RTÜK üyeliklerine seçilen Sayın Daniş, Karataş ve Güçer’i Anadolu Yayıncılar Derneği olarak tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” denildi.
AYD Başkanı Sinan Burhan tebrik mesajında şunları dile getirdi:
Medya ve iletişim alanlarında yapacakları çalışmalarla sektörümüze çok büyük katkıları olacağına inandığımız yeni seçilen RTÜK üyelerine AYD olarak inancımız ve güvenimiz tamdır.
Sektörde yaşanan sıkıntıların farkında olan ve çözüm konusunda emek harcayacaklarına inandığımız meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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