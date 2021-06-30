Yeni seçilen RTÜK üyeleri Daniş, Karataş, ve Güçer'e tebrik mesajı!

320 Anadolu medyası adına Anadolu Yayıncılar Derneği’nden tebrik mesajı yayınlandı.

Mesajda, “RTÜK üyeliklerine seçilen Sayın Daniş, Karataş ve Güçer’i Anadolu Yayıncılar Derneği olarak tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” denildi.

AYD Başkanı Sinan Burhan tebrik mesajında şunları dile getirdi:

Medya ve iletişim alanlarında yapacakları çalışmalarla sektörümüze çok büyük katkıları olacağına inandığımız yeni seçilen RTÜK üyelerine AYD olarak inancımız ve güvenimiz tamdır.

Sektörde yaşanan sıkıntıların farkında olan ve çözüm konusunda emek harcayacaklarına inandığımız meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.